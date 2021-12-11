إيران تهدد أعداءها: ستواجهون ردًا قاسيًا

جدد قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد أمير يوسف قرباني، اليوم السبت، تحذيره من أنه "إذا تعرضت البلاد للخطر أو ارتكب أعداؤنا أي خطأ، فإنهم سيواجهون بردا قاسيا وسيتم صفعهم".

وقال العميد أمير يوسف قرباني: " إيران لا تنوي الدخول في حرب مع أي دولة، ولكن يجب أن نكون مستعدين للمواجهة و الرد على أطماع الأعداء".

وفي إشارة إلى العقوبات المتتالية التي فرضت على إيران، قال قرباني: "إن العقوبات دفعتنا إلى تعزيز قدراتنا العسكرية في جميع القطاعات، بما في ذلك المنشآت والبنية التحتية ومجال الصواريخ والقدرات الجوية وغيرها"، لافتا إلى أن "الدولة الإيرانية دولة قوية اليوم، ولديها جيش قل نظيره، بفضل قيادة المرشد الأعلى علي خامنئي".

وأكمل: "مهما كانت حجم المؤامرة على إيران فإن المرشد الأعلى سيحبطها من خلال توجيهاته والاستراتيجيات التي يتخذها".

وأشار قائد القوات الجوية إلى أن "البحرية الأمريكية في الخليج، تنظر إلى القدرات الإيرانية بصفتها القوة المهيمنة على المنطقة، والتي لديها اليد العليا".