القسام يزف الشهيد حمزة شاهين الذي ارتقى خلال الاعداد والتجهيز في لبنان

زفت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، الشهيد المجاهد حمزه شاهين أبو محمد الذي استشهد خلال الإعداد والتجهيز إثر انفجار في مخيم البرج الشمالي في لبنان، أمس.

نص البيان:

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان عسكري صادر عن :

... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام في لبنان ::: ...

كتائب القسام تزف الشهيد المجاهد حمزه شاهين أبو محمد الذي استشهد خلال الإعداد والتجهيز

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين.

تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين:

المجاهد القسامي/ حمزه شاهين أبو محمد

والذي ارتقى يوم الجمعة 06 جمادى الأولى 1443 هـ

الموافق 11/12/2021م هـ خلال الإعداد والتجهيز، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً..

ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون..

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام – لبنان

الجمعة 06 جمادى الأولى 1443 هـ

الموافق 11/12/2021م