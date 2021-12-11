داخلية غزة تنشر أعداد المغادرين والوافدين عبر حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (5 وحتى 10 ديسمبر 2021).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 5346 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5774.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 5202 مواطناً و115 أجنبياً، و29 من فلسطيني الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 5631 مواطناً، و113 أجنبياً، و30 من فلسطيني الداخل.

يشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.