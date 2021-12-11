تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأردن، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم منافسه الأردن مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة كأس العرب.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب

ومن المنتظر أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - أحمد ياسين - محمود الونش - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد سيد «زيزو» (محمد مجدي أفشة)

خط الهجوم: حسين فيصل - محمد شريف - مروان حمدي

ويبحث العديد من متابعي الساحرة المستديرة عن القنوات المفتوحة، التي تبث مباراة مصر والأردن لمشاهدتها في المنزل.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب

أعلنت عدد من القنوات حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب، والتي يتم بثها على القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

وكان من أهم تلك القنوات مجموعة قنوات bein sports وأون تايم سبورت، وقناة الكأس،

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأردن

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق بث مباراة مصر والأردن في ربع نهائي بطولة كأس العرب، وجاءت تردد القناة على النايل سات على النحو التالي:

تردد قناة on time sport

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة نايل سات

أعلنت مجموعة قنوات bein sports عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب على القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، دون أن يكون هناك حاجه للاشتراك في القنوات المشفرة، وجاءت الترددات على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11013

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي



تردد قناة bein sport 2 المفتوحة نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4





تردد قناة Alkass One HD

وحصلت أيضا قناة Alkass One HD القطرية على حقوق بث مباريات كأس العرب، وجاء ترددها على النحو التالي:

القمر: نايل سات

التردد: 11919 H

معدل الترميز: 27500

موعد مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

تنطلق مباراة منتخب مصر والأردن غدًا السبت، عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة في الدور الربع نهائي لبطولة كأس العرب.

استعدادات منتخب مصر

واختتم المنتخب المصري تدريباته مساء اليوم استعدادا للقاء الأردن في السادسة مساء غد (الخامسة في القاهرة) ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في الدوحة.

شارك في المران محمد مجدي «أفشة»، بينما فضل كارلوس كيروش المدير الفني إراحة محمود حمدي «الونش» من جزء من التدريبات لشعوره بالإجهاد.

كما واصل أحمد حجازي برنامجه العلاجي بالملعب على هامش تدريبات الفريق، فيما أدى أيمن أشرف برنامجه العلاجي اليوم بمقر الإقامة.

تعادل مصر والجزائر

وتعادل المنتخب المصري مع نظيره الجزائري 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم.

تقدم المنتخب الجزائري بهدف سجله محمد أيمن توجاي في الدقيقة 19 وتعادل عمرو السولية للمنتخب المصري في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد سبع نقاط متفوقا على المنتخب الجزائري بفارق نقاط اللعب النظيف، بعد أن تعادلا في كل شيء.

مواجهات ربع نهائي كأس العرب

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأردني، الذي حل وصيفا في المجموعة الثالثة، فيما سيلعب المنتخب الجزائري مع نظيره المغربي، متصدر المجموعة الثالثة.

صدارة منتخب مصر.. والجزائر وصيفًا

ودخل المنتخبان المباراة وعلى كل منهما ثلاث نقاط في اللعب النظيف، حيث كان حسام الدين مرزيق، لاعب الجزائر، قد حصل على البطاقة الحمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (ثلاث نقاط)، فيما كان على المنتخب المصري ثلاث نقاط بعد حصول مصطفى فتحي وأكرم توفيق ومحمد شريف على ثلاث بطاقات صفراء (ثلاث نقاط).

وفي مباراة الجولة الثالثة حصل ثلاثة لاعبين من المنتخب المصري على بطاقات صفراء هم: أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية، فيما حصل أربعة لاعبين من المنتخب الجزائري على بطاقات صفراء وهم: يوسف بلايلي ومحمد أمين توجاي وزكرياء دراوي والعربي هلال سوداني، بالإضافة لحصول ياسين تيطراوي على البطاقة الحمراء مباشرة (أربع نقاط) وهو ما يعني أن على المنتخب المصري ست نقاط، فيما أصبح على المنتخب الجزائري 11 نقطة وهو ما منح المنتخب المصري صدارة الترتيب.

تأهل تونس إلى نصف نهائي كأس العرب

أصبح المنتخب التونسي أول المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة كأس العرب لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب العماني 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في دور الثمانية من البطولة.

وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله سيف الدين الجزيري في الدقيقة 16، وتعادل المنتخب العماني بهدف سجله أرشد العلوي في الدقيقة 66، ثم أضاف المنتخب التونسي الهدف الثاني في الدقيقة 69.

ويلتقي المنتخب التونسي في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تقام غدا السبت وتجمع بين المنتخبين المصري والأردني.