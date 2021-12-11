لجان المقاومة تبارك للجبهة الشعبية ذكري انطلاقتها الـ54

هنأت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم السبت، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ54.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي صادر عن مدير المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين "محمد البريم" ابومجاهد "، قال فيه :" نهنئ ونبارك للرفاق والاخوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة ذكرى انطلاقة الجبهة "ال54" والتي تعتبر علامة مضيئة ومحطة مهمة في تاريخ الشعب الفلسطيني المقاوم".

وأشاد أبو مجاهد بالعلاقة القوية التي تربط لجان المقاومة في فلسطين بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على كافة الاصعدة وفي كل الميادين ونسعى دائما الى تطويرها والرقي بها .

وقال إن :" الجبهة الشعبية فصيل وطني مقاوم قدم التضحيات الكبيرة من اجل تحرير فلسطين فهي قدمت امينها العام ابوعلي مصطفى شهيدا والاسير القائد احمد سعدات اسيرا بالإضافة الى الاف الشهداء والاسرى والجرحى على طريق الحرية والاستقلال".

وأضاف مدير المكتب الإعلامي " أن الجبهة الشعبية وعلى مدار 54 عاما من عمرها المديد كانت دائما ثابتة على مواقفها ومستمرة في مقاومتها وحريصة على وحدة شعبنا في مواجهة العدو الصهيوني"، متمنياً للرفاق والاخوة في الجبهة الشعبية دائما التقدم والتطور والازدهار على طريق تحرير فلسطين كل فلسطين من نهرها الى بحرها .