بالصور الرابطة الإسلامية وجهاز الدفاع المدني الفلسطيني تطلق حملة مواجهة الكوارث الطبيعية في غزة

أطلقت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني الفلسطيني حملة بعنوان مواجهة الكوارث الطبيعية حيث إستهدفت الحملة طالبات مدرسة " بدر ، شعبان الريس ، الرملة ، دلال المغربي " الثانوية للبنات .

استضافت الرابطة الإسلامية خلال الحملة الرائد : رامي عبدالمنعم دبابش "أبو العبد" من جهاز الدفاع المدني للحديث عن الكوارث الطبيعية وطرق مواجهتها و كيفية التصرف في حال حدوثها و دور أفراد الدفاع المدني في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم زمن السلم و الحرب؛ سواءً في الكوارث الطبيعية و الصناعية وحالات الطوارئ لأجل الوقاية والمحافظة على البيئة الفلسطينية من الكوارث موفرين الحماية المدنية والسلامة العامة للجميع .

و تطرق دبابش في حديثه إلى بعض الحوادث التي قد تواجه المواطنين داخل منازلهم أو خارجها، مبيناً طرق الوقاية وكيفية التعامل معها .

و بدورها أكدت أ.سلام عمار منسقة ملف المدارس في غزة أن هذه الحملة جاءت لتثقيف الطالبات وتعريفهن كيفية التصرف في حال حدوث أي طارئ، متمنيةً للجميع السلامة و العافية .















