ضمن حملاتها التوعوية

بالصور الرابطة الإسلامية وجهاز الدفاع المدني الفلسطيني تطلق حملة مواجهة الكوارث الطبيعية في غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:21 ص
11 ديسمبر 2021
الرابطة الإسلامية وجهاز الدفاع المدني
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أطلقت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني الفلسطيني حملة بعنوان مواجهة الكوارث الطبيعية حيث إستهدفت الحملة طالبات مدرسة " بدر ، شعبان الريس ، الرملة ، دلال المغربي " الثانوية للبنات . 

استضافت الرابطة الإسلامية خلال الحملة الرائد : رامي عبدالمنعم دبابش "أبو العبد" من جهاز الدفاع المدني للحديث عن الكوارث الطبيعية  وطرق مواجهتها و كيفية التصرف في حال حدوثها و دور أفراد الدفاع المدني في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم زمن السلم و الحرب؛ سواءً في الكوارث الطبيعية و الصناعية وحالات الطوارئ لأجل الوقاية والمحافظة على البيئة الفلسطينية من الكوارث موفرين الحماية المدنية والسلامة العامة للجميع .

و تطرق دبابش  في حديثه إلى بعض الحوادث التي قد تواجه المواطنين داخل منازلهم أو خارجها، مبيناً طرق الوقاية  وكيفية التعامل معها .

و بدورها أكدت أ.سلام عمار منسقة ملف المدارس في غزة أن هذه الحملة جاءت لتثقيف الطالبات وتعريفهن كيفية التصرف في حال حدوث أي طارئ، متمنيةً للجميع السلامة و العافية .

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#الرابطة الاسلامية #جهاز الدفاع المدني

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