الصحة بغزة تنشر احصائية وفيات واصابات فيروس كورونا اليوم السبت

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 11/12/2021 احصائية وفيات واصابات فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة حالة وفاة واحدة واصابة 51 اصابة بفيروس كورونا، مبينة أنها أجرت فحصًا مخبريًا لـ 385 شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

نص موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة كاملًا:

السبت : 11/12/2021 11:00 صباحا

اجراء 385 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 51) اصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 55 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يوجد 1 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 188319 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 1566 حالة

اجمالي المتعافين 185091 حالة

اجمالي الوفيات 1662 وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 67 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 517373 شخص

حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء.