لبنان تقرر حبس مواطن بعد زواجه من فتاة فلسطينية لهذا السبب!

قررت المحكمة العسكرية اللبنانية الحكم على مواطن لبناني بالسجن ودفع غرامة بعد زواجه من سيدة فلسطينية تحمل جنسية "إسرائيل".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، بأن المحكمة العسكرية الدائمة، حكمت على المواطن اللبناني محمد يوسف بنوت، بالسجن لمدة عام، وغرامة نصف مليون ليرة، لزواجه من الفلسطينية حلا رزق، والتي تحمل الجنسية الإسرائيلية.

ووفقاً للوكالة الوطنية، فإن القاضي العميد الركن منير شحادة استند في حكمه إلى المادة الأولى من قانون مقاطعة "إسرائيل"، والمادة السابعة منه.

وتزوج بنوت، من حلا رزق، التي تعمل ممرضة في مستشفى في ألمانيا، كان يتلقى فيه العلاج.

وبحسب درجات التقاضي اللبنانية فإن الحكم يمكن الطعن عليه أمام محكمة التمييز.

وأصدرت لبنان قانونا لمقاطعة "إسرائيل" منذ العام 1955، حيث يحظر التعامل مع "إسرائيل" بأي صورة من الصور، ويعتبر القانون "إسرائيل" عدوا، يقع المتعاملون معها تحت طائلة العقوبات التي أقرها في القانون.