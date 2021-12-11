مفتي مصر يحسم الجدل.. هل يجوز الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية؟

قال مفتي مصر شوقي علام، إن الاحتفال برأس السنة الميلادية المؤرخ بيوم ميلاد المسيح عيسى والتهنئة به جائز شرعا، ولا حرمة فيه لاشتماله على مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية معتدّ بها شرعا.

وأضاف المفتي، خلال حوار تلفزيوني على قناة "صدى البلد" أمس الجمعة: "تعودت كل عام أن أحضر احتفالات الإخوة المسيحيين في الكنيسة ليلة رأس السنة مجاملة لأصدقائي المسيحيين، ولكن أحد الأشخاص يقول لي: إن ذلك الفعل حرام".

وأوضح أن الشريعة الإسلامية أقرت الناس على أعيادهم لحاجتهم إلى الترويح عن نفوسهم، ونص العلماء على مشروعية استغلال هذه المواسم في فعل الخير وصلة الرحم والمنافع الاقتصادية والمشاركة المجتمعية.

وأشار شوقي علام إلى أن صورة المشابهة لا تضر إذا تعلق بها صالح العباد، ما لم يلزم من ذلك الإقرار على عقائد مخالفة للإسلام، فضلا عن موافقة ذلك للمولد المعجز لسيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، الذي خلده القرآن الكريم وأمر بالتذكير به على جهة العموم بوصفه من أيام الله، وعلى جهة الخصوص بوصفه يوم سلام على البشرية، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بسيدنا المسيح صاحب هذا المولد المبارك.