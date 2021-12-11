يبحث عشاق كرة القدم العربية عن موعد مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كاس العرب اليوم السبت لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة.

يُشار إلى أن المنتخب المصري أختتم تدريباته مساء أمس الجمعة استعدادا للقاء الأردن ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في الدوحة.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر والأردن غدًا السبت، عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة في الدور الربع نهائي لبطولة كأس العرب.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد سبع نقاط متفوقا على المنتخب الجزائري بفارق نقاط اللعب النظيف، بعد أن تعادلا في كل شيء.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأردني، الذي حل وصيفا في المجموعة الثالثة، فيما سيلعب المنتخب الجزائري مع نظيره المغربي، متصدر المجموعة الثالثة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن هي بي إن سبورتس، وبالتأكيد ستخصص القناة الأولى beIN SPORTS HD 1 لهذا الغرض.

ستجد المباراة أيضًا على قنوات الكأس، والتي تذيع أيضًا مباريات كأس العرب 2021.