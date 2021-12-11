"نتنياهو" يرد على هجوم ترامب عليه

ذكرت قناة "كان" العبرية، أمس الجمعة، أن زعيم المعارضة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، رد على الهجوم الذي شنه عليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال نتنياهو: "أنا أقدر كثيرًا مساهمة ترامب في إسرائيل، لكنني أقدر أكثر التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي كان من المهم تهنئة الرئيس الجديد".

وكان ترامب قد شن هجومًا على "نتنياهو"، على خلفية تهنئته للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، قائلًا: "كان بإمكان نتنياهو التزام الصمت؛ لقد ارتكب خطأ مروعًا".

وبحسب ما أورده موقع "والا" العبري، قال ترامب: إن "نتنياهو كان الشخص الأول الذي هنأ بايدن، الرجل الذي فعلتُ من أجله أكثر مما فعلت من أجل أي أحد آخر عملت معه (..) كان بإمكان بيبي التزام الصمت. لقد ارتكب خطأ مروعا"؛ وفق تعبيره.

وأضاف ترامب: "لقد نفذت لنتنياهو أمورًا كثيرة، بينها قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل في القدس وهضبة الجولان قبل أيام معدودة من الانتخابات الإسرائيلية في نيسان/ أبريل 2019؛ لقد قال لي أشخاص إن هذه هدية تساوي 10 مليار دولار، وفعلت ذلك قبل الانتخابات، وهذا ساعده كثيرًا، وكان سيخسر الانتخابات من دوني، وبفضلي تعادل"؛ حسب قوله.