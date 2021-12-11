حالة الطرق في قطاع غزة لليوم السبت

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تقريرها اليومي الخاص بحالة الطرق في القطاع خلال الـ24ساعة الماضية

وجاء في التقرير الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن حالة الطرق لهذا الصباح السبت 11/12/2021م، تشهد حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت الشرطة في تقريرها عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية ، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

فيما يلي نص التقرير:

حالة الطرق لهذا الصباح السبت 11/12/2021

🔶 حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

👈 ننوه عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية ، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

👈 استمرار الإغلاق الكلي لشارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي" من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.



👈🏻 عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177.

صحبتكم السلامة دوما برفقة العائلة ..