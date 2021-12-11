أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:25 ص
11 ديسمبر 2021
معتقل
اعلان اسفل صورة الخبر

دخل أربعة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 أعوامًا جديدة.

وأفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن أربعة أسرى محكومون بالمؤبد من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون أعوامًا جديدة، وهم:

  1. الأسير مروان محمد عيد حمادة المحتسب (44 عامًا) من مدينة الخليل محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 21 عامًا في السجون.
  2. الأسير محمود محمد عوض عبيات (53 عامًا) من مدينة بيت لحم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال.
  3. الأسير إيهاب زياد عبد الفتاح الشرفا (39 عامًا) من ضاحية الشويكة قضاء مدينة طولكرم  محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 19 عامًا في السجون.  
  4. الأسير رائف رامز حلمي الفرا (46 عاما) من خانيونس جنوب قطاع غزة، المحكوم بالسجن المؤبد ست مرات ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.
#أسرى #سجون الاحتلال #الاحتلال الاسرائيلي #اعوام جديدة

متعلقات