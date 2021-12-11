أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

دخل أربعة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 أعوامًا جديدة.

وأفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن أربعة أسرى محكومون بالمؤبد من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون أعوامًا جديدة، وهم: