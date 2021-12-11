اصابتان في جريمة اطلاق نار في مدينة المغار بالداخل المحتل

أُصيب شابان بجراح متفاوتة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية جرّاء تعرّضهما لجريمة إطلاق نار بمدينة المغار في منطقة الجليل الأسفل.

وأفادت المصادر الطبية وفقًا لموقع عرب 48 بأن الجريمة أسفرت عن إصابة شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح "خطيرة"، وإصابة آخر يبلغ من العمر 25 عاما بجروح "متوسطة" الخطورة.

وقدّمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للشابين المصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى "بوريا" في طبرية لاستكمال العلاج.

وشهدت مدينة المغار، نهاية الشهر الماضي، جريمة قتل راحت ضحيتها الشابة رشا ستاوي (32 عاما)، أعلنت الشرطة على إثرها عن اعتقال شقيقين مشتبهين باقتراف الجريمة.

ويشهد المجتمع العربي ارتفاعا مقلقا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع بأكمله.

وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 إلى 103 قتلى بينهم 15 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.