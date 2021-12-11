موعد مباراة الجزائر والمغرب في ربع نهائي كأس العرب اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 والتي تشهد اهتمامًا عربيًا كبيرًا من عشاق كرة القدم المغاربية.

وتحظى المباراة باهتمام عربي كبير وفلسطيني على وجه التحديد لا سيما مباريات منتخب الجزائر لما تمثله الجزائر للقضية الفلسطينية من دعم وتأييد على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية.

يُشار إلى أن منتخب الجزائر تأهل كمنتخب ثاني عن المجموعة الرابعة بفارق اللعب النظيف عن مصر، بعدما تعادلا بالنقاط (سبع نقاط) وفارق الأهداف (سبعة أهداف)، إذ فازت الجزائر على السودان برباعية نظيفة، و2-0 على لبنان، قبل أن تتعادل مع مصر 1-1.

أما منتخب المغرب فقد تأهل لربع نهائي بعدما تصدر مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة، بفوزه برباعيتين نظيفتين على كل من فلسطين والأردن، فيما تخطى السعودية بهدف نظيف.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق المباراة بين منتخبي الجزائر والمغرب الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر؟

قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لكأس العرب 2021، وخصصت قناتي beIN SPORTS 1 وbeIN SPORTS 2 لتغطية جميع المباريات.

ستتمكن من مشاهدة مباراة المغرب والجزائر عن طريق القناتين دون تشفير، كذلك يمكنك متابعتها من خلال خدمة البث المباشر عبر موقع فلسطين اليوم.