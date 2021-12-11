أسير من طولكرم يدخل عاماً جديداً في الأسر

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد إيهاب زياد عبد الفتاح الشرفا (40 عامًا) من بلدة شويكة بمحافظة طولكرم بالضفة المحتلة، أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين في سجون العدو الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 11/12/2002م، وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن المؤبد بتهمة انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بأعمال مقاومة وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير إيهاب الشرفا ولد بتاريخ 08/03/1981م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون الصحراوي.



