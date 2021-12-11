سعر الدولار اليوم في السودان السبت 11 ديسمبر 2021، استقر سعر الدولار في السودان اليوم السبت 11 ديسمبر/ كانون الأول 2021،لدى بنك السودان المركزي والسوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في السودان اليوم

بلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 436.27 جنيه للشراء، و439.55 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فقد استقر عند مستوى 450 جنيها.





سعر اليورو والإسترليني في السودان اليوم السبت

واستقر سعر اليورو للبيع في السودان، لدى بنك السودان المركزي اليوم السبت عند نحو 494.46 جنيه للشراء، و498.16 جنيه للبيع.

واستقر ايضاً سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 505 جنيهات.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني في السودان، لدى بنك السودان المركزي، خلال تعاملات اليوم السبت ليسجل نحو 576.40 جنيه للشراء، و580.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 600 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار في السودان

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي خلال تعاملات السبت، ليسجل نحو 116.35 جنيه للشراء، و117.22 جنيه للبيع.

واستقر أيضاً سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 118 جنيها.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك مسجلا 118.78 جنيه للشراء، و119.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك ليسجل نحو 1439.15 جنيه للشراء، و1449.94 جنيه للبيع.

ويُنظر إلى التمويل الأجنبي على أنه طوق نجاة لمساعدة السودان في الفكاك من عقود من العزلة، ودعم التحول الديمقراطي الذي بدأ مع الإطاحة بحكومة عمر البشير في 2019.

وقال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال "يراقب التطورات عن كثب"، بعد أن كان وافق في يونيو على برنامج قروض بقيمة 2.5 مليار دولار مدته 39 شهرا على أن يخضع لمراجعة دورية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في بيان إن معدل التضخم في البلاد هبط إلى 351 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 366 بالمئة في سبتمبر أيلول.