أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 11-12-2021، جاءت أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 11-12-2021 كما وردت منذ تعاملات الصباح، والذي تم اليوم تسجيل سعر الأوقية عالمياً 1782 دولار ما سجل سعر عيار 24 قيراط قرابة 43،30 دينار أردني، وسعر بيع عيار 21 قيراط سجل قرابة 36.50 دينار

أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 11-12-2021





وسعر الذهب عيار 24 اليوم لمبلغ 43،30 دينار أردني للبيع، و و40،20 دينار أردني للشراء في الأردن.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 36.50 دينار أردني للبيع، و 35 دينار اردني للشراء في الأردن.

سعر الذهب عيار 18 في 32،60 دينار أردني للبيع، و 29،70 دينار أردني للشراء في الأردن.

فيما سجل الجنيه الذهب نحو 292 دينار أردني للبيع