سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 11 ديسمبر 2021

سعر الدولار في لبنان اليوم السبت، زاد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية بداية تعاملات اليوم السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021، لدى سوق النقد غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم

وتراوح سعر الدولار في هذه السوق ما بين 25.700 ألف ليرة و25.800 ألف ليرة لكل دولار.

سعر الدولار في لبنان اليوم السبت

سعر الدولار اليوم في البنوك

أعلن مصرف لبنان المركزي، الخميس الماضي عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار

وكان السعر السابق عند 3900 ليرة، مما ينطوي على خفض للقيمة بأكثر من 80% منذ أواخر 2019 عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية في لبنان.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لبعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي للعملة.

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على صفحته بموقع فيسبوك إنه طلب خلال زيارته الرسمية إلى مصر دعما في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بشكل عاجل. ويشهد لبنان أزمات اقتصادية وغذائية خانقة تزيد من مصاعب اللبنانيين الذين يعانون من نقص إمدادات الطاقة.