شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 استقرارًا في السوق السوداء التي تتعامل بعملة الشيكل والدولار الأمريكي في الاراضي الفلسطينية.

وننشر لكم في هذه المقالة تفاصيل أسعار معدن الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

وجاء سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 177.91 شيكل $57.36

سعر الذهب عيار 22 163.08 شيكل $52.58

اسعار الذهب عيار 21 155.67 شيكل $50.19

اسعار الذهب عيار 18 133.43 شيكل $43.02

سعر الذهب عيار 14 103.78 شيكل $33.46

سعر الذهب عيار 12 88.95 شيكل $28.68

اسعار أوقية الذهب 5,533 شيكل $1,784

اسعار جنيه الذهب 1,245 شيكل $401.53

اسعار كيلو الذهب 177,908 شيكل $57,360

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

10 ديسمبر 177.94 155.70 133.46 103.80 88.97

9 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

8 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

7 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

6 ديسمبر 181.34 158.67 136.01 105.78 90.67

5 ديسمبر 181.36 158.69 136.02 105.79 90.68

4 ديسمبر 181.34 158.68 136.01 105.78 90.67

3 ديسمبر 181.37 158.71 136.03 105.80 90.69

2 ديسمبر 180.26 157.73 135.19 105.15 90.13

1 ديسمبر 180.46 157.90 135.35 105.27 90.23