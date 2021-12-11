صحيفة تكشف موعد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" والمقاومة

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم السبت، عن تفاصيل زيارة وزير الخارجية "الإسرائيلي يائير لابيد" للقاهرة وأبرز الملفات التي تم مناقشتها مع المسؤولين المصريين.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر مصري مطلع، إن " الجانب المصري شدد على ضرورة إبداء المرونة في ملف صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، بما يكفل لحركة حماس تنفيذ مطالبها الرئيسة التي لا يمكنها التنازل عنها".

وأضاف :" بحسب المعلومات، فقد أبدت المخابرات المصرية استياءً من المماطلة والعرقلة الإسرائيليتَين، منبّهةً إلى أهمّية إتمام التبادل بشكل سريع، بما يخدم استمرار التهدئة من ناحية، ويحقّق "إفادة كبيرة" لإسرائيل، سواءً في علاقاتها مع مصر، أو مع دول خليجية تعمل القاهرة على توسيع دائرة التطبيع بينها وبين تل أبيب".

وأوضح المصدر المصري، أنه جرى الاتفاق على تَوجُّه وفد استخباراتي مصري إلى كلّ من "تل أبيب" وغزة، لبحث سبل الإسراع في إبرام الصفقة وتنفيذها، قبل نهاية العام الجاري 2021.

من جهة أخرى، بينت الصحيفة أن الجانب المصري، حضّ نظيره "الإسرائيلي"، على وقف انتهاكاته في مدينة القدس، والامتناع عن أيّ أعمال استفزازية في بقيّة الأراضي المحتلّة، والانخراط في مفاوضات تضمن إرساء هدنة طويلة الأمد، حتى في ظلّ تأخُّر واشنطن في دعم هذا المسار، الذي أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداده للتحرّك فيه بشكل مباشر، وفي أسرع وقت.

وبحسب المصدر المصري، فإن القاهرة تريد استغلال "الصعوبات التي تواجهها تل أبيب في استثمار اتفاقيات التطبيع مع دول الخليج وفق ما كانت تتطلّع إليه، وأيضاً التراجع الأميركي الحاصل في المنطقة"، من أجل الدفْع في الاتّجاه المذكور.

ويضيف المصدر أن "جميع تعهّدات مصر لإسرائيل في الفترة الحالية، تبقى رهْن خطوات يُفترض أن تقوم بها تل أبيب بشكل سريع، ولا سيما في ظلّ حالة الاستقرار السياسي النسبي" في دولة الاحتلال، مشيراً إلى أن زيارة لابيد للقاهرة لم يتمّ ترتيب موعدها إلّا بعد إقرار "الكنيست" الميزانية، ما يعني أن الحكومة الحالية باقية حتى إشعار آخر، وأنه يمكن التعامل مع خطواتها بجدّية.

ويكشف المصدر أن المصريين ناقشوا، أيضاً، مع لابيد "بنود اتفاق هدنة طويلة الأمد تسعى مصر إلى إقرارها بين حماس وإسرائيل، لكنّ الأخيرة لا تزال تتحفّظ على بعض البنود"، ولا سيما على مستوى ما تصفه بأنه "حقّها في التحرّك العسكري تجاه غزة في حال الشعور بالخطر"، الأمر الذي ترى فيه القاهرة مبالغة إسرائيلية مرفوضة.

وأشارت الصحيفة وفق المصدر المصرى أن من بين ما تناولته المباحثات، أيضاً، ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، حيث أبدت مصر استعدادها للتوسّط في هذا الملفّ، في ظلّ رغبتها في لعب دور أكبر على الساحة اللبنانية خلال الفترة المقبلة. كذلك، شدّد السيسي على ضرورة صياغة حلول مرضية للطرفَين، من أجل تدارك أيّ توتر محتمل، وضمان "استمرار الاستقرار" في المنطقة، بما يتيح بدء الاستثمارات فيها وتعزيز اقتصاداتها.