حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو، اليوم السبت 11/12/2021م، صافيا الى غائم جزئي و جافا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغداً الأحد 12/12/2021م، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و جافا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأما الإثنين 13/12/2021م، يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وجافا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، هذا والله اعلى واعلم.