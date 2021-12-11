سعر الدولار في مصر اليوم السبت 11 ديسمبر 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2021، في شركات الصرافة.

أعلى سعر للدولار في مصر

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته "العين الإخبارية" للأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، من بينها التجاري الدولي، والقاهرة، والإسكندرية، والمصرف المتحد، وعودة، والمصري الخليجي، وكريدي أجريكول، والمشرق، والعربي الأفريقي، والمصرف العربي الدولي، وHSBC، وبلوم مصر.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر (أكبر بنكان حكوميان في مصر)، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أكبر مجمع للبتروكيماويات في أفريقيا

وبالأمس، بحث وزير البترول المصري، طارق الملا، مع رئيس شركة "بكتل العالمية"، الأعمال بمشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتقدر استثمارات مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنحو 7.5 مليار دولار، ويعد أكبر مجمع للبتروكيماويات في أفريقيا والشرق الأوسط.

ووقعت شركة الإنشاءات الأمريكية العملاقة "بكتل" اتفاقيتين مع 3 شركات مصرية، هي شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية المصرية "إنبي"، وشركة "بتروجيت" لتصميم وإنشاء المجمع بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار على مساحة 3.56 مليون متر مربع.

وسينتج المجمع مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، والكيماوية، بما في ذلك البولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، والبوليستر، ووقود السفن، وغيرها، ويعد إحدى الركائز الأساسية في خطة مصر الطموحة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.70 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.68 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع، أمس.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى نحو 20.64 جنيه للشراء، و 20.77 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.67 جنيه للشراء، و20.81 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

استقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، نحو 51.64 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.