أسعار العملات الرقمية اليوم، هبوط جماعي بقيادة تشاينلينك وإيثريوم

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 11 ديسمبر 2021، مع توخي المستثمرين الحذر قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وقال ستيفن إينس، العضو المنتدب في إس.بي.آي لإدارة الأصول، إن المستثمرين قلقون بشأن تحول متشدد من (مجلس الاحتياطي) الاتحادي، ولكن لا يزال هناك قدر كاف من الضبابية المحيطة بالسلالة أوميكرون، والتي قد تؤخر دورات رفع أسعار الفائدة.

وانخفضت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم السبت بنسبة 4.15% لتصل إلى 2.27 تريليون دولار، بحجم تداولات سجل 104.31 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وهبط سعر بيتكوين لأقل من 50 ألف دولار، كما انخفضت إيثريوم Ethereum ETH ودوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسب تتراوح بين 4 إلى 5%، كما انخفضت قيمة عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 9.22%.

وتعددت أسباب خسائر بيتكوين (العملة الأشهر في العالم) وأخواتها، ورجح بعض خبراء أسواق المال أن الأسباب تتلخص في عمليات البيع المكثف لجني الأرباح، وقانون البنية التحتية الأمريكي، والحظر الذي فرض في الهند على التعاملات الخاصة للعملات الرقمية، وأخيرا الضغوط الصينية على تعدين العملات الرقمية المشفرة لتوفير الطاقة.

والأربعاء الماضي، فاز عالم الكمبيوتر كريج رايت الذي يدعي أنه اخترع بيتكوين، بدعوى قضائية تسمح له بالاحتفاظ بمخزون من العملة المشفرة قيمته 54 مليار دولار.

ورفضت هيئة المحلفين المزاعم القائلة بأن الشريك التجاري السابق لكريغ رايت، يستحق نصف الأصول، وبرأت رايت من التهم المنسوبة له.

ونتيجة لذلك، سيحتفظ رايت بـ 1.1 مليون بيتكوين، بقيمة 54 مليار دولار، لكنه سيدفع 100 مليون دولار لعائلة دايف كليمان بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

أسعار العملات الرقمية اليوم

تراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 3.29% ليصل إلى 48304.90 دولار.

وهبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 5.81% إلى 4137.58 دولار.

ونزل سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 3.68% لتصل إلى 580.90 دولار.

وهوى سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 5.27% ليسجل 1.31 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 5.45% إلى 27.32 دولار.

وانخفض سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 5.64% إلى 27.29 دولار.

ونزل سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 4.17% ليصل إلى 0.1704 دولار.

وهبط سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 4.98% ليصل إلى 153.78 دولار.

وهوى سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 9.29% إلى 19.94 دولار.