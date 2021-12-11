أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم السبت 11 ديسمبر 2021

ارتفع سعر اليورو اليوم مقابل الدينار الجزائري، صباح السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021، لدى البنوك، وهبط لدى السوق السوداء.

وسجل اليورو لدى بنك الجزائر المركزي نحو 157.12 دينار للشراء و157.15 دينار للبيع.

فيما هبط سعر اليورو اليوم في الجزائر بالسوق السوداء إلى مستوى 203.67 دينار للشراء و205.93 دينار للبيع.

سعر الدولار اليوم في الجزائر

ونزل سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي، ليسجل 138.77 دينار للشراء و138.78 دينار للبيع.

وفي السوق الموازية (السوداء) استقر عند أسعار أمس مسجلا 180 دينارًا للشراء و182 دينارًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في الجزائر

وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر المركزي، مسجلًا 183.24 دينار للشراء، و183.34 دينار للبيع.

كما تراجع الإسترلينى لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 237.40 دينار للشراء، و240.03 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في الجزائر

وهبط سعر الريال السعودي، لدى بنك الجزائر المركزي إلى 36.99 دينار للشراء، و36.99 دينار للبيع.

واستقر سعر الريال لدى السوق الموازية (السوق السوداء) عند 47.98 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي، فى التعاملات لدى بنك الجزائر المركزي إلى 37.77 دينار للشراء، و37.78 دينار للبيع.

واستقر سعر الدرهم لدى السوق الموازية (السوق السوداء) عند 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي إلى نحو 457.69 دينار جزائري للشراء، و458.96 دينار جزائري للبيع.

وهبط الدينار الكويتي عند مستوى 594.33 دينار للشراء، و600.94 دينار للبيع، في السوق الموازية (السوداء).

وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجيا من تداعيات جائحة كوفيد-19 والصدمات التي شهدتها أسواق النفط في 2020.

وأضاف الصندوق في بيان "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في 2021 و2022 لكن التوقعات بشأنه لا تزال غير مؤكدة وصعبة".

وقال الصندوق إنه بعد الانكماش الذي شهده اقتصاد الجزائر في 2020 بنسبة 4.9%، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي بنسبة 2.3% في النصف الأول من 2021 "كنتيجة لانتعاش إنتاج المحروقات وأسعارها وتخفيف إجراءات الاحتواء (الخاصة بكوفيد-19)".

وعانت الجزائر، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز، لسنوات بسبب تراجع عائدات الطاقة وانخفاض أسعار المحروقات ومستويات إنتاجها منذ 2014 ولم تحرز تقدما يذكر في تنويع اقتصادها المرتكز على الدولة.

واستنفدت الجزائر معظم احتياطياتها من العملة الصعبة خلال السبع سنوات الماضية رغم انحفاض الدين العام.

وأضاف الصندوق "بينما يشهد اقتصاد الجزائر تعافيا تدريجيا، إلا أن نقاط الضعف التي سبقت الجائحة لا تزال قائمة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية مرتفعة".