ارتفعت أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 11 ديسمبر 2021، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية وتراجع الدولار.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان ليسجل 86,981 ألف ليرة ( 57.01 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل 76,108 ألف ليرة (49.88 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان إلى 65,235 ألف ليرة (42.76 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان 2,705,420 مليون ليرة (1773.24 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب في لبنان (8 جرامات من عيار 21) نحو 608,868 ألف ليرة (399.04 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت، لكنها تتجه نحو تسجيل رابع تراجع أسبوعي على التوالي مع بقاء المستثمرين بعيدا عن المراهنات الكبيرة قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص مشترياته من السندات بوتيرة أسرع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1778.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0352 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1779.30 دولار.

وهبطت أسعار المعدن الأصفر 0.4% خلال الأيام الماضية مع توخي المستثمرين الحذر قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، واجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل.

وقال ستيفن إينس، العضو المنتدب في إس.بي.آي لإدارة الأصول "يدافع الذهب عن الحد الأدنى من نطاق 1770-1810 دولارا لأن المستثمرين قلقون بشأن تحول متشدد من (مجلس الاحتياطي) الاتحادي، ولكن لا يزال هناك قدر كاف من الضبابية المحيطة بالسلالة أوميكرون، والتي قد تؤخر دورات رفع أسعار الفائدة، لدعم الذهب".

ويميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22 دولارا للأوقية لكنها تتجه نحو تسجيل رابع هبوط أسبوعي على التوالي.

وزاد البلاتين 0.9% إلى 942.50 دولار، متجها نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في شهر. وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1814.74 دولار.