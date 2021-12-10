طالع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 11 ديسمير 2021

اقتصاد سعر الدولار اليوم في العراق الجمعة 10 ديسمبر 2021 العين الإخبارية الجمعة 2021/12/10 09:30 م بتوقيت أبوظبي

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خلال تعاملات اليوم السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021، في البنوك، والبورصات.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

وسجل متوسط سعر الدولار، نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينار للبيع، حسب وسائل إعلام محلية.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش بضعة دنانير صعودا، أو هبوطا.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنك المركزي

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق من العام، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

وظل سعر صرف الدولار، في بورصتى البصرة، والنجف، ثابتا عند نحو 1481.5 دينار.

أما في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، فاستقر سعر صرف الدولار، عند نحو 1482.50 دينار.

وظل سعر صرف الدولار في بورصة الموصل، ثابتا عند نحو 1482.5 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني مقابل الدينار العراقي

وتراجع متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، إلى نحو 1648.16 دينار للشراء، و1650.81 دينار للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، إلى نحو 1929.48 دينار للشراء، و1933.16 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الدينار العراقي

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 387.94 دينار للشراء، و388.68 دينار للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 396.56 دينار للشراء، و396.64 دينار للبيع.

كذلك هبط متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4801.37 دينار للشراء، و4815.20 دينارا سعر الدولار اليوم في العراق الجمعة 10 ديسمبر 2021 صورة widget