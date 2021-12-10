ارتفاع أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 11 ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021، بالتزامن مع صعود المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر في تعاملات اليوم، ليسجل نحو 7979 دينارا (57.39 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، ليسجل نحو 5984 دينارا (43.04 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4654 دينارا (33.48 دولار.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى 6982 دينارا (50.21 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر اليوم السبت نحو 248.138 ألف دينار (1785 دولارا).

وزاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، ليسجل نحو 55.852 ألف دينار (401.71 دولار).