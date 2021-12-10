أسعار الذهب في سوريا السبت 11 ديسمبر 2021

تراجعت أسعار الذهب اليوم في سوريا، اليوم السبت 11 ديسمبر 2021، رغم صعود المعدن النفيس عالميًا. أسعار الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، نحو 72.097 ألف ليرة (57.37 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا، نحو 63.087 ألف ليرة (50.20 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، مسجلًا نحو 54.074 ألف ليرة (43.03 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 عند نحو 42.057 ألف ليرة (33.46 دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا، خلال تعاملات الجمعة، نحو 2.242 مليون ليرة (1784 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا ختام تعاملات اليوم، نحو 504.694 ألف ليرة (401.58 دولار).