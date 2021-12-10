تشييع الشهيد جميل أبو عياش في بلدة بيتا بنابلس

جماهر شعبنا، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد جميل أبو عياش (31 عاما) إلى مثواه الأخير في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في محافظة نابلس، إلى منزل عائلته في بيتا، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبـرة البلدة.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في كلمة حركة "فتح" أهمية ودور المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال، وما سطرته بلدة بيتا من قصص البطولة في مواجهة المحتل وأطماع المستوطنين.

وشدد على ضرورة الالتفاف حول النفس الوطني والمقاومة الشعبية، مناشدا باسم الشهداء أهالي بلدتي جبع وقباطية بضرورة حقن الدماء وتغليب المصلحة الوطنية في مواجهة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة جانب من صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.