لجان المقاومة: دماء الشهيد ابو عياش لن تذهب هدرا

نعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيد البطل الثائر "جميل ابو عياش" الذي إرتقى في المواجهات التي جرت اليوم مع جنود العدو الصهيوني المجرم في بلدة بيتا جنوب نابلس .*

و قالت لجان المقاومة في بيان لها مساء اليوم الجمعة: دماء الشهيد " جميل أبو عياش وكل الشهداء لن تذهب هدراً وستزيد شعبنا اصراراً على الإستمرار بالمقاومة والتصدي للمحتل الغاصب .

و أكدت اللجان بأن شعبنا سيواصل مقاومته حتى إنتزاع حقوقه مهما عظمت التضحيات .

و دعت لجان المقاومة كافة أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد جنود العدو ومستوطنيه في كل شبر بالضفة والقدس والداخل المحتل .