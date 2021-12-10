لجان المقاومة: دماء الشهيد ابو عياش لن تذهب هدرا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:25 م
10 ديسمبر 2021
لجان المقاومة
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نعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيد البطل الثائر "جميل ابو عياش" الذي إرتقى في المواجهات التي جرت اليوم مع جنود العدو الصهيوني المجرم في بلدة بيتا جنوب نابلس .*

و قالت لجان المقاومة في بيان لها مساء اليوم الجمعة: دماء الشهيد " جميل أبو عياش وكل الشهداء لن تذهب هدراً وستزيد شعبنا اصراراً على الإستمرار بالمقاومة والتصدي للمحتل الغاصب .

و أكدت اللجان بأن شعبنا سيواصل مقاومته حتى إنتزاع حقوقه مهما عظمت التضحيات .

و دعت لجان المقاومة كافة أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد جنود العدو ومستوطنيه في كل شبر بالضفة والقدس والداخل المحتل .

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