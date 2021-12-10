رئيس "الشاباك" يدعو حكومته لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية

دعا رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة "الشاباك" رونين بار، اليوم الجمعة، لضرورة العمل على تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في ظل مخاوف انهيارها جراء الوضع "الاقتصادي الصعب".

يُشار إلى أن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع عقد الأحد الماضي، لاستعراض التقديرات السنوية لجهاز "الشاباك" أمام "الكابينت" السياسي والأمني لحكومة الاحتلال .

وقال بار إن "تعزيز حكم السلطة الفلسطينية مهم من أجل ضمان الاستقرار في الضفة الغربية من جهة، وإضعاف حركة "حماس" من جهة أخرى".

من جانبها لفتت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن قادة من جيش الاحتلال ممن شاركوا في الاجتماع أدلوا بأقوال مماثلة لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية.