الزهار: المقاومة مستمرة حتى دحر الاحتلال عن كل فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، محمود الزهار، أن المقاومة مستمرة بكل أشكالها حتى دحر الاحتلال عن كل فلسطين، مبينا أن معركة سيف القدس سترسم ملامح المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مسيرة حاشدة للحركة غرب غزة اليوم الجمعة، في ذكرى انطلاقتها الرابعة والثلاثين قال الزهار :"إن حماس تجهز نفسها لمعركة تحرير فلسطين، وستقدم أغلى ما تملك من أجلها، مشيرا إلى أن المقاومة تعمل بكل حرية وتعد العدة من أجل دحر الاحتلال".

وأضاف الزهار:" أن المقاومة استجابت لنداءات شعبنا في الضفة والقدس وحي الشيخ جراح بالدفاع عنه في معركة سيف القدس، مؤكدا أنها أذلت الاحتلال ومرغت كرامته وأعوانه في التراب".

وتابع قائلاً :"أن حماس في ذكرى الانطلاقة حولت الحجر إلى صاروخ يضرب كل شبر في فلسطين، منوها أنها انطلاقة امتدت إلى كل الدول العربية وبالعلاقات الكبيرة لها مع المكونات الدولية".

وأكد الزهارأن القرار البريطاني ضد حركة حماس باطل، مشددا على أنها حركة تحرر وطني واجبها تحرير أرضها وحماية شعبها ومقدساتها.

وبعث بالتحية لكل الدول الداعمة للمقاومة الفلسطينية، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية وعلماء المسلمين إلى دعم المقاومة ونصرة الشعوب المظلومة.

ولفت الزهار إلى أن التطبيع خيانة للإنسانية وللشعوب التي تدعم القضية الفلسطينية، مبينا أنه إنكار لتضحيات الشهداء على أرض فلسطين.

وأشار إلى أن يوم الانطلاقة هو يوم نهضة أمة تسعى لتحرير المسجد الأقصى المبارك، موضحا أن مشاركة شعبنا في مسيرة الانطلاقة تأكيد على تمسكه بأرضه وعقيدته ومقدساته، ولن يفرط بأي شبر من أرضه.

ونبه الزهار أن انطلاقة حماس ليست حدثا عاديا، وأنها راية حرية، ومغروسة في قلب أحرار الوطن الذين ساروا في مسيرة طرد الاحتلال.

قال الزهار في رسالة للأسرى، "إن وعدنا ألا نترك أبطالنا في سجون الاحتلال مهما كلف ذلك، وإخراجكم من الأسر أمانة في أعناقنا، وحماس معكم في وعد صادق عنه لن تحيد".

وأكد أن شعبنا على موعد مع النصر ودحر الاحتلال حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.