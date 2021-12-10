"الجهاد" تتقدم بالتعزية للقائد الكبير أبو محمد العجوري بوفاة شقيقته

تقدمت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم لجمعة، بأصدق التعازي والمواساة للأخ المجاهد الكبير القائد/ أكرم العجوري "أبو محمد" عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي بوفاة شقيقته الحاجة: رضا محمد العجوري "أم منير نصار"، التي توفيت عصر اليوم عن عمر ناهز الـ( 75 عامًا) قضتها صابرة محتسبة طائعة.

كما تقدمت الحركة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، بالتعازي لابناء وأسرة المرحومة وعموم آل العجوري و آل نصار، سائلة الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويتقبلها في عباده الصالحين وأن يسكنها الفردوس الأعلى

وإليكم نص البيان:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

"كل نفس ذائقة الموت"

تعزية ومواساة

تتقدم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بأصدق التعازي والمواساة من الأخ المجاهد الكبير القائد / أكرم العجوري "أبو محمد" عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي بوفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله الحاجة / رضا محمد العجوري "أم منير نصار" التي توفيت عصر اليوم عن عمر ناهز الـ( 75 عامًا) قضتها صابرة محتسبة طائعة. ونتقدم بالتعازي لابنائها وأسرتها وعموم آل العجوري و آل نصار . سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويتقبلها في عباده الصالحين وأن يسكنها الفردوس الأعلى . وأن يلهم اَهلها وأبناءها وعائلتها الصبر وحسن العزاء . وَإنَّا لله و إنَّا إليه راجعون حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الجمعة 6 جمادى الأولى 1443ه 10 ديسمبر 2021م