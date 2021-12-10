شهيد برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في الضقة، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد المواطن جميل أبو عياش (31 عاما)، الذي أصيب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وكان الشهيد جميل أبو عياش (31 عاما)، أصيب في الرأس خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي جبل صبيح، ووصفت حالته بالخطرة حيث نقل إلى المستشفى وأعلن لاحقا عن استشهاده.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، "إن أربعة شبان آخرين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع".

وأشار جبريل إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق في جبل صبيح، ما أعاق عمل طواقم الإسعاف وتم السير بالاصابات مسافة كيلومتر لأقرب سيارة إسعاف.

جدير ذكره أن الشهيد جميل أبو عياش، هو الشهيد التاسع الذي يرتقي على أراضي جبل صبيح والثامن من بيتا، منذ بداية الاحتجاجات على إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة أشهر فعاليات يومية وأسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة جبل صبيح.

ومنذ تلك الأحداث ارتقى 8 شهداء وأصيب المئات واعتقل العشرات في محاولة من الاحتلال وقف الفعاليات ولا سيما فعاليات الإرباك الليلي.

ويُشار إلى أنه يواصل أهالي بيتا وحرّاس الجبل منذ حوالي نصف العام فعاليات الإرباك الليلي بمشاهد وأصوات أضحت علامة فارقة وشارة نصر لأهالي القرية في معركتهم لاسترداد جبل صبيح، الذي أقام عليه الاحتلال بؤرة استيطانية قبل شهور.