أهالي بلدة الطور يؤدون "الجمعة" أمام البناية المهددة بالهدم

أدى أهالي بلدة الطور شرق القدس المحتلة، صلاة الجمعة، أمام البناية السكنية التي يهدد الاحتلال بهدمها وتهجير ساكنيها.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المواطنين أدوا الصلاة أمام البناية المهددة بالهدم، بحجة البناء دون ترخيص.

ودعا خطيب الجمعة إلى توسيع دائرة الدعم والإسناد للعائلات المهددة بالتشريد، ومواجهة القرارات الاحتلالية التعسفية.

وبعد انتهاء الصلاة، اعتصم الأهالي وعدد من المتضامنين الأجانب، أمام البناية اسنادا للعائلات الساكنة.

ويُشار إلى أن محكمة الاحتلال، كانت وافقت على قرار وقف هدم بناية الطور، حتى صدور قرار في طلب إلغاء الهدم المقدم باسم عائلة مصطفى أبو سبيتان.

جدير ذكره أن بلدية الاحتلال سلمت عشر عائلات تضم سبعين فردا معظمهم أطفال في بلدة الطور شرق القدس المحتلة؛ قرارا بهدم البناية التي تسكنها العائلات العشر منذ عام 2011 وتضم خمسة طوابق.