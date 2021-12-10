يقدم لكم موقع "فلسطين اليوم"، الكثير من الموضوعات والقضايا التي تهم المتابعين وأطفالهم، وفي هذا المقال نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021، وهو من الترددات التي يتابعها ملايين من المتابعين في الوطن العربي بسبب برامجها الجذابة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على نايل سات

نبذة عن قناة طيور الجنة

تقدم القناة محتوى هادف يخدم الطفل العربي، فهي أول قناة فضائية مخصصة للأطفال وكانت انطلاقتها الأولى في عام 2008م من مدينة عمان بالأردن أي أن عمر القناة نحو أحدى عشر عام، وتعود ملكية القناة إلى الملك خالد مقداد، وبعدها تم إنشاء عدة قنوات تابعة لها مثل طيور بيبي وطيور بيبي بالإنجليزية وكذلك قناة طيور بيبي باللغة التركية.

والقناة من النادر أن نجد طفل عربي لا يقوم بمتابعتها كل يوم، بل كان لها التأثير الأكبر على شخصيتهُ ومعدل نموه العقلي والبدني، هذه القناة هي قناة طيور الجنة الغنية عن التعريف، فهيا نتعرف على التردد الجديد لها على القمر الصناعي نايل سات.تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على نايل سات

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على نايل سات

تردد قناة طيور الجنة 2021

وبإمكان المشاهدين ضبط التردد عبر قمر عربسات من خلال ادخال التردد على جهازك :

التردد : 11632

استقطاب : عمودي

معدل ترميز : 27500

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على نايل سات

برامج قناة طيور الجنة

برنامج رياضة × رياضة:- عبارة عن برنامج رياضي يستهدف الأطفال من سن خمس سنوات حتى أربعة عشر عام، حيث يتم إقامة تنافس رياضي فيما بينهم.

برنامج صوتك كنز:- يحاول هذا البرنامج تسليط الضوء على الموهبة الغنائية لدى الأطفال عن طريق عرض بعض المواهب الجذابة.

برنامج فزورة مع الأمورة:- هذا البرنامج من أكثر البرامج المحببة لدى الأطفال حيث تمكنت الطفلة جنى من جذب قلوب الأطفال بطريقتها الشيقة والجذابة.

برنامج شمس لا تغيب:- يحاول هذا البرنامج غرس القيم والمبادئ لدى الأطفال وتقديم النصائح لهم عن طريق قصة طريفة ومسلية.