ينشر لكم موقع "فلسطين اليوم" بشكل مستمر ودون توقف كافة التحديثات الخاصة بترددات القنوات المختلفة، واليوم نقدم لكم لكم تردد قناة كراميش الجديد 2022- 2021 على نايل سات، وهي من القنوات التي يتابعها الكثير من الناس وخاصة الأطفال بسبب عروضها الممتعة والهادفة.

التردد الجديد لقناة كراميش 2021- 2022 نايل سات

نبذة عن كراميش

وتعتبر القناة من القنوات المهمة للكثير من فئات المجتمع العربي سواء الصغار أو الكبار الفتيات والفتية بسبب ما تعرضه من برامج مهمة، وتتميز برامجها بنشر التوعية والثقافة بين الاطفال وتعمل على تعزيز المحبة والاخلاص والوفاء لدى الكثير من ابناء الدول العربية.

وقد اصبحت القناة تعد من اكبر وأقوى القنوات المتخصصة ببرامج ومسلسلات وافلام الأطفال الكرتونية، مما جعلها تتربع على عرش القنوات المتخصصة للأطفال.

التردد الجديد لقناة كراميش 2021- 2022 نايل سات

قناة كراميش

وقد استطاعت القناة جذب قلوب الأطفال في الدول العربية كما تمكنت من جذب اهتمام الكبار بسبب المحتوى الذي تقدمه القناة على مدار الساعة 24 ساعة متواصلة، فهي تقدم محتوى مميز يجعلها تتربع على عرش القنوات الخاصة للأطفال فهي تقدم محتوى مهم لتعاليم الإسلام والتسامح والمحبة والأخلاق اضافة الى التعاون والتعليم والتثقيف واحترام الأخرين.

وتعمل على تعزيز طموح وأهداف وأفكار الاطفال من خلال برامجها ومسلسلاتها وأفلامها الكرتونية التي تمنح الطفل القدرة لحقيق أهدافه.

التردد الجديد لقناة كراميش 2021- 2022 نايل سات

القمر الصناعي نايل سات

- التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

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القمر الصناعي عرب سات

التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:3/4