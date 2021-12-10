المصري: شعبنا الفلسطيني في معركة مفتوحة مع الاحتلال في كل أماكن تواجده

قال القيادي في حركة حماس د. مشير المصري، اليوم الجمعة :"ستبقى القدس خط أحمر ومحور الصراع مع العدو حتى التحرير".

وأضاف المصري، "إن شعبنا الفلسطيني في معركة مفتوحة مع الاحتلال في كل أماكن تواجده، وسيخرج شعبنا في كل زمان ومن كل مكان وبمختلف الوسائل وسيبقون لهم بالمرصاد".

وتابع :" إن المقاومة الشاملة ماضية بكل أشكالها وألوانها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، وندعوا كل من يقف في وجه المقاومة لمراجعة حساباته، وعليه أن يعرف أنه يقف في صف الاحتلال ضد المقاومة".

ودعا المصري سلطة رام الله إلى وقف هجمتها على المقاومين في الضفة المحتلة وهذه جريمة لا يمكن لشعبنا أن يغفرها.

وأكد أن يد حماس ممدودة لاستعادة الوحدة وإعادة الصف، موضحاً أن حركته قدمت مرونةً عالية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، بما في ذلك الذهاب للإنتخاباب والتي أفشلها رئيس سلطة رام الله محمود عباس.

وشدد المصري على ترحيب حماس بكل جهد عربي وإسلامي يدفع إلى الوحدة، وترحيبها بالدعوة الجزائرية لأنها دعوة مقدرة.

ولفت إلى إن حماس ذاهبة لكل خيار لكسر الحصار الظالم عن شعبنا في غزة، محذراً العدو من تسويفه لعملية الإعمار.

ودعا المصري سلطة رام الله إلى وقف العقوبات على شعبنا في غزة.