مفوض الأونروا: لا مصلحة لاحد بانتهاء عمل وكالة "الاونروا"

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى "الاونروا" فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، أنه لا مصلحة لاحد بأن ينتهي عمل وكالة "الاونروا" قبل تحقيق الهدف الاساس الذي انشئت من أجله قبل 72 عاماً، معرباً عن قلقه العميق حيال مستقبل الوكالة.

ودعا لازاريني، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين والاستمرار بدعم الوكالة والحفاظ عليها لما تشكله من شبكة أمان حياتية ومعيشية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد على ان الوكالة تعاني من أزمة وجودية خطيرة تهدد عملها ومهامها تجاه اللاجئين، وان الهدف الرئيسي يبقى الحفاظ على التقديمات والوظائف رغم كافة التحديات.

وأوضح لازاريني، ان تمويل الوكالة تراجع بشكل كبير في السنوات الاخيرة مع ازياد حاجات اللاجئين في الدول المضيفة، مؤكداً العمل الجاد للحفاظ على الخدمات وبتدابير تقشفية أثر على نوعية الخدمات المقدمة، لافتاً الى ان رواتب شهر تشرين ثاني لموظفي الوكالة تأمنت وان رواتب الشهر الحالي لم تتأمن حتى اللحظة.

وأشار إلى ان الاونروا ستطلق نداء عاجلاً لمعالجة الوضع القائم في ظل الظروف الحياتية الصعبة في لبنان والاتفاق مع الدول المانحة لإيجاد تمويل مستدام للوكالة يمنع الدخول في اية ازمات مالية في المستقبل.