منتخب الإمارات يشارك في بطولة دولية تنظمها "إسرائيل"

يواصل منتخب الإمارات الاستعداد للمشاركة في بطولة ودية دولية رباعية ينظمها الاتحاد "الإسرائيلي" للعبة، اعتبارا من 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم: "يستعد منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003 للمشاركة في البطولة الدولية الودية الرباعية "بإسرائيل" تحت 18 عاما، التي يُنظمها الاتحاد "الإسرائيلي" بالفترة من 12 إلى 17 ديسمبر الجاري".

وأضاف الاتحاد: "سيشارك في البطولة منتخبات كل من : الإمارات، وإسرائيل، وروسيا، وألمانيا".

وتابع قائلاً: "إن مشاركة منتخبنا تفعيل لاتفاقية التفاهم الموقعة بين الاتحادين الإماراتي و"الإسرائيلي" في ديسمبر 2020 في دبي".

ويُشار إلى أن المنتخب الإماراتي يفتتح مشاركته في البطولة بمواجهة نظيره "الإسرائيلي" في 12 ديسمبر على استاد "نتانيا"، وسط "إسرائيل"، ويلتقي بالمباراة الثانية مع روسيا على استاد "شفاييم" (وسط إسرائيل) في 15 من الشهر ذاته.

جدير ذكره أنه وقعت "إسرائيل" والإمارات، منتصف سبتمبر 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.