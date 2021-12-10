ننشر لكم الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 والذي حاز على اهتمام عدد كبير جدًا من ابناء الدول العربية والعائلات لا سيما أطفال الوطن العربي بعد ان اقدمت ادارة القناة على تغير ترددها.

وتعد قناة طيور الجنة من القنوات المتخصصة ببرامج الأطفال منذ البداية وتعد القناة الأولى في الوطن العربي المحببة لدى الكثير من الفئات سواء الصغار أو الكبار بسبب برامجها ومسلسلاتها والاغاني التي ارتبطت بأذهانهم وعقولهم منذ الصغر.

وتملك القناة تأثير قوي على الأطفال والشباب ايضًا فهي تساهم في رفع معدل نموه العقلي والبدني، هذه القناة هي قناة طيور الجنة الغنية عن التعريف، فهيا نتعرف على التردد الجديد لها على القمر الصناعي نايل سات.

وتقدم القناة محتوى هادف يخدم الطفل العربي، فهي أول قناة فضائية مخصصة للأطفال وكانت انطلاقتها الأولى في عام 2008م من مدينة عمان بالأردن أي أن عمر القناة نحو أحدى عشر عام.

وتعود ملكية القناة إلى الملك خالد مقداد، وبعدها تم إنشاء عدة قنوات تابعة لها مثل طيور بيبي وطيور بيبي بالإنجليزية وكذلك قناة طيور بيبي باللغة التركية.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2021 على نايل سات

برامج قناة طيور الجنة

برنامج رياضة × رياضة:- عبارة عن برنامج رياضي يستهدف الأطفال من سن خمس سنوات حتى أربعة عشر عام، حيث يتم إقامة تنافس رياضي فيما بينهم.

برنامج صوتك كنز:- يحاول هذا البرنامج تسليط الضوء على الموهبة الغنائية لدى الأطفال عن طريق عرض بعض المواهب الجذابة.

بنذكر من بين تلك البرامج ما يلي:-

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

وبإمكانك ضبط التردد عبر عربسات من خلال ادخال التردد على جهازك :

التردد : 11632 - استقطاب : عمودي - معدل ترميز : 27500