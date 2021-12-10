رئيس "الشاباك" يخشى انهيار السلطة ويدعو لتقويتها

اعرب رئيس جهاز ما يُسمى الشاباك الإسرائيلي "رونين بار"، عن خشيته الكبيرة من انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة داعيًا إلى ضرورة تقويتها.

وجاء ذلك خلال مشاركته في التقييم الاستخباري السنوي على "الكابينت" ​​حول خطورة انهيار السلطة الفلسطينية وما تتعرض له من وضع اقتصادي وحكومي صعب.

وقال "بار" وفقًا لـ "صحيفة معاريف": "يجب على "إسرائيل" أن تعمل على تقوية السلطة الفلسطينية لأن ذلك مهم لتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية وإضعاف حمـاس".

وأشارت الصحيفة إلى أن كبار مسؤولي جيش الاحتلال الذين قدموا لمحة عامة للوزراء خلال الاجتماع نفس نقلوا الرسالة وقالوا أيضًا "ينبغي اتخاذ إجراءات لتقوية السلطة الفلسطينية".