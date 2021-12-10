مستوطنون يعتدون على ممتلكات أهالي حي الشيخ جراح

هاجمت مجموعة من المستوطنين مساء أمس ممتلكات الأهالي في حي الشيخ جراح، كما اعتدت على الجداريّات للمرة الرابعة على التوالي.

وأوضح أهالي الحي عبر صفحتهم الرسمية أن مجموعة من المستوطنين المسلحين بالسكاكين وغاز الفلفل هاجمت ممتلكات الأهالي بالقرب من “مركز الحياة الطبي” في الشيخ جراح.

وتابعوا أن: “ذات المجموعة كانت موجودة في المكان الذي يقيم فيه المستوطنون، ثم خرجت لتستفز الشبان في الحي، وكل مستوطن كان يتباهى بالسكاكين ورذاذ الفلفل الذي يحمله وكأنه يهدد بجريمة”.

ووفقاً للأهالي، فقد تضرر بالاعتداء خمس مركبات، ثم فرّ المستوطنون من المكان مع احتشاد الفلسطينيين، أما شرطة الاحتلال تواجدت بعد ٢٠ دقيقة ولم تقم باتخاذ أي إجراء “مثل العادة”، حسب قولهم.

وأضافوا متسائلين: “هل ينتظر العالم جريمة ليتحرك! نحن نعيش وسط إرهابيين مسلحين ومتطرفين، يتظاهرون مطالبين بقتلنا ويتجولون بسلاحهم دون أي عقاب … أنقذونا قبل أن تصبح تهديداتهم حقيقة”.

وبالتزامن مع ذلك، اعتدى مستوطنون للمرة الرابعة على التوالي على جداريّات الحي، التي لم يكف الشبان عن إعادة رسمها في كل اعتداء يلحق بها.

وكان الحي قد شهد خلال الأيام الماضية اعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بعد التظاهرة التي أقيمت ورُفعت خلالها أعلام الاحتلال، وهتف المستوطنون بالهتافات العنصرية؛ في أعقاب عملية الطعن التي نفذتها فتاة صباح الأربعاء الماضي في الحي.

كما حطّمت قوات الاحتلال خيمة الاعتصام التي نُصبت قبل نحو ستة شهور أمام منزل عائلة الكرد، وأزالت الصور التي تحمل أسماء عائلات وحدات حي الشيخ جراح عن الحائط، واعتدى مستوطنون على الجداريّات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلتين من الحي “نفوز حماد وإسراء غتيت”، وتم تمديد توقيفهما ليوم الاثنين القادم، وقد تعرضتا لساعات طويلة من التحقيق والضغط، وأنكرتا التهمة الموجهة ضدهما، حسب ما أوضح المحامي محمد محمود.