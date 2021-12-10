الصحة بغزة: ثلاث وفيات و97 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 وفاة 3 مواطنين واصابة 97 أخرين بفيروس كورونا (كوفيد19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واوضحت الوزارة أن طواقمها الطبية أجرت 843 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية تبين خلالها اصابة 97 شخص بالفايروس، ليرتفع اجمالي الحالات النشطة المصابة بالفيروس إلى 1571 حالة .

وجاء تقرير وزارة الصحة على النحو التالي:

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

الجمعة

10/12/2021 10:00 صباحا

اجراء 843 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 97) اصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 45 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يوجد 3 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 188268 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 1571 حالة

اجمالي المتعافين 185036 حالة

اجمالي الوفيات 1661 وفاة

الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 47 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 517373 شخص

حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء