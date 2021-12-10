الأسير عمر بسيس يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن الأسير المجاهد عمر محمود محمد بسيس (56 عامًا) من بلدة شويكة بمحافظة طولكرم بالضفة المحتلة أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 10/12/2002م، وصدر بحقه حكمًا بالسجن المؤبد بتهمة القيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال والانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير عمر بسيس ولد بتاريخ 28/04/1965م، وهو متزوج، ولديه ستة أبناء، ويقبع حاليًا في سجن رامون الصحراوي.