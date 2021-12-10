"الجهاد الاسلامي" بغزة تُؤبن الشهيد "حسين الدويك"

نظمت حركة الجهاد الإسلامي_اقليم غزة وسرايا القدس مساء اليوم ، حفلاً تأبينياً الشهيد حسين يوسف الدويك" (33 عاماً)، أحد مجاهدي "السرايا" في لواء غزة، الذي توفي إثر مرض عضال.

وشارك في الـتأبين الذي أُقيم في مسجد عسقلان بمخيم الشاطئ قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي، ولفيف واسع من الجماهير.

وخلال كلمة حركة الجهاد الإسلامي توجه القيادي في الحركة الأستاذ شريف الحلبي بالتحية إلى روح الشهيد حسين الدويك صاحب الخلق الرفيع الذى قضى نحبه محاصرًا بالمرض والحصار بعد أن غُلقت في وجهه الابواب.



و أشاد الحلبي بالمشوار الجهادي للشهيد الدويك، والذي كانت له بصمة واضحة في كافة ميادين الجهاد والمقاومة، فكان من خيرة جنود سرايا القدس الذين انضموا لصفوفها باكراً.



وأشار الحلبى إلى أن وصية الشهيد هي أن نستمر على ذات الدرب والطريق رغم كل المؤامرات.

وفي نهاية الحفل كرمت حركة "الجهاد" عائلة الشهيد بدرع المحبة والوفاء، كما عُرض مقطع مرئي من إنتاج الإعلامي الحربي تناول أبرز محطات الفقيد الجهادية.