"الجهاد الاسلامي" بغزة تُؤبن الشهيد لامي أبو عواد

تكريما له ولجهاده المبارك.. نظمت حركة الجهاد الإسلامي_اقليم غزة وسرايا القدس مساء اليوم أمسية جهادية على شرف الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المجاهد لامي أبو عواد أحد مجاهدي "السرايا" في لواء غزة، الذي توفي إثر سكتة قلبية مفاجأة.

وحضر الأمسية التى أقيمت في مسجد الشهيد هشام حمد بحي الشيخ رضوان قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي، ولفيف واسع من محبيه.

وخلال كلمة لحركة الجهاد الإسلامي أشاد القيادي في الحركة الشيخ رامز الحلبي بمناقب وصفات الشهيد لامي أبو عواد، والتي كانت سبباً في كسبه لمحبة كل من عرفه.

كما أشاد الحلبي بالمشوار الجهادي للشهيد ابو عواد ، الذي لم يمنعه مرضه من المضي في طريق الجهاد والمقاومة.

وتابع الحلبي قائلاً:' كم تمنى لامي أن يرتقي شهيدا في ميادين النزال لكن قدر الله غالب في أن يلقى ربه وهو على فراش الموت كما الصحابي الجليل خالد بن الوليد.



وفي نهاية الأمسية كرمت حركة "الجهاد" عائلة الفقيد بدرع المحبة والوفاء، كما عُرض مقطع مرئي من إنتاج الإعلامي الحربي حول سيرة الشهيد العطرة .