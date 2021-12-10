أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021

شهدت أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 استقرارًا وثباتًا في الأسواق المحلية.

وحازت الأسعار في الأسواق المحلية بقطاع غزة على اهتمام كبير من سكان القطاع، حيث جاءت على النحو التالي:

سعر كيلو الطماطم 1.5 شيكل

سعر كيلو الخيار 1.5 شيكل

سعر كيلو البصل 1.5 شيكل

سعر كيلو البطاطا 1.5 شيكل

سعر كيلو الكوسا 1.5 شيكل

سعر كيلو الباذنجان 1 شيكل

سعر كيلو الفلفل 2 شيكل

سعر كيلو الجزر 3 شيكل

سعر كيلو الثوم 10 شيكل

سعر رأس ملفوف 3 شيكل

سعر راس زهرة 2 شيكل

سعر كيلو القرع 3 شيكل

سعر كيلو الليمون 2 شيكل

سعر كيلو الملوخية 1.5 شيكل

سعر كيلو الفاصوليا 4 شيكل

سعر كرتونة البيض 10 شيكل

سعر كيلو الدجاج 11 شيكل

سعر كيلو اللحمة 35 شيكل