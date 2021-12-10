شهدت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 تذبذبًا في الأسعار حيث ارتفع سعر الذهب بداية الاسبوع الماضي وانخفض في منتصفه وكان الفارق ضئيل في بين الانخفاض والارتفاع.
وننشر لكم عبر موقع فلسطين اليوم اسعار الذهب بجميع (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي.
وجاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 179.79 شيكل $57.44
سعر الذهب عيار 22 164.80 شيكل $52.66
اسعار الذهب عيار 21 157.32 شيكل $50.26
اسعار الذهب عيار 18 134.84 شيكل $43.08
سعر الذهب عيار 14 104.88 شيكل $33.51
سعر الذهب عيار 12 89.89 شيكل $28.72
اسعار أوقية الذهب 5,591 شيكل $1,787
اسعار جنيه الذهب 1,259 شيكل $402.12
اسعار كيلو الذهب 179,786 شيكل $57,444
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
9 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89
8 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89
7 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89
6 ديسمبر 181.34 158.67 136.01 105.78 90.67
5 ديسمبر 181.36 158.69 136.02 105.79 90.68
4 ديسمبر 181.34 158.68 136.01 105.78 90.67
3 ديسمبر 181.37 158.71 136.03 105.80 90.69
2 ديسمبر 180.26 157.73 135.19 105.15 90.13
1 ديسمبر 180.46 157.90 135.35 105.27 90.23
30 نوفمبر 179.60 157.15 134.70 104.76 89.80