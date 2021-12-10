شهدت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 تذبذبًا في الأسعار حيث ارتفع سعر الذهب بداية الاسبوع الماضي وانخفض في منتصفه وكان الفارق ضئيل في بين الانخفاض والارتفاع.

وننشر لكم عبر موقع فلسطين اليوم اسعار الذهب بجميع (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي.

وجاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 179.79 شيكل $57.44

سعر الذهب عيار 22 164.80 شيكل $52.66

اسعار الذهب عيار 21 157.32 شيكل $50.26

اسعار الذهب عيار 18 134.84 شيكل $43.08

سعر الذهب عيار 14 104.88 شيكل $33.51

سعر الذهب عيار 12 89.89 شيكل $28.72

اسعار أوقية الذهب 5,591 شيكل $1,787

اسعار جنيه الذهب 1,259 شيكل $402.12

اسعار كيلو الذهب 179,786 شيكل $57,444

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

8 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

7 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

6 ديسمبر 181.34 158.67 136.01 105.78 90.67

5 ديسمبر 181.36 158.69 136.02 105.79 90.68

4 ديسمبر 181.34 158.68 136.01 105.78 90.67

3 ديسمبر 181.37 158.71 136.03 105.80 90.69

2 ديسمبر 180.26 157.73 135.19 105.15 90.13

1 ديسمبر 180.46 157.90 135.35 105.27 90.23

30 نوفمبر 179.60 157.15 134.70 104.76 89.80